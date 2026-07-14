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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Neredesin Hacer

Hatay’da yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı’dan 5 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunan anne ağlayarak kızına “Eve dön” çağrısı yaptı

Neredesin Hacer
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Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Hacer Dadıcı, 9 Temmuz'da saat 23.00'te annesi Saadet ve babası Ahmet Dadıcı'nın düğünde olduğu sırada evden ayrıldı. Eve geldiklerinde "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum, okumak istiyorum" yazılı mektupla karşılaşan aile, 8'inci sınıfta okulu bıraktığı belirtilen kızları Hacer'e ulaşamadı. Dadıcı çifti, 5 çocuklarından ortancası olan Hacer için jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

'KANDIRMIŞ OLABİLİRLER'
Kızının eve dönmesi için ağlayarak çağrıda bulunan Saadet Dadıcı, "Bugün 5 gün oldu, kızım hala kayıp. İçimiz yanıyor, çaresiziz. Her yerde arıyoruz ama sonuç elde edemedik. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Kızım daha 16 yaşında, çocuk. Ailece çok zor durumdayız. Eşim, çocuklarım, hepimiz perişan olduk. Kızımın mektubu kendisinin yazmadığını düşünüyorum. Zorla tutuluyor olabilir. İçim o kadar yanıyor ki dolaptaki elbiselerine bile bakamıyorum. Kızım, bizi duyuyorsan ses ver, gel. Kızım kendi isteğiyle okulu bıraktı. Onu kandırmış olabilirler" dedi. Hacer'in babaannesi Emine Dadıcı ise "Torunumu çok özledim. Kardeşi askerde, o da gurbette ağlıyor. Kızım ne yap, et, gel" diye konuştu. DHA

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