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Giriş Tarihi: 24.06.2026

Neredesin Hamza

Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Hamza Duras’tan 21 gündür haber alınamıyor. Karabük’te seferber olan ekipler beşinci günde de genci bulmak için aramaç alışmalarını sürdürüyor

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Neredesin Hamza
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İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras, İstanbul'a gitmek için 31 Mayıs'ta Safranbolu'dan otobüse bindi. İstanbul'a gitmediği ortaya çıkan Duras'a, 3 Haziran'dan itibaren ailesi ulaşamadı. 9 Haziran'dan itibaren telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 5. gününde de sürüyor. Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Karabük Valisi Oktay Çağatay, yaklaşık 45 kilometrekarelik bir alanın tamamen tarandığını ve Duras'a ait bir ize rastlanmadığını açıkladı.

Vali Çağatay "Çocuğumuz 31 Mayıs'ta Safranbolu'dan otobüse binerek İstanbul'a gideceğini söylemiş. Buna rağmen otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da iki gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş ve Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda. En son telefon baz kayıtlarının yoğun olarak tespit edildiği şu anda içinde bulunduğumuz Çamtarla mevkisinde de arama çalışmaları sürüyor. Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri, en son da Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesindeki İHA marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

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Neredesin Hamza
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