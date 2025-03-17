Neredesin Melike’m

Ankara'nın Sincan ilçesinde 14 yaşındaki Melike Toyguncu, 18 Ocak 2011'de üniversite sınavına girecek olan ablası Şerife'ye form almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi hemen yetkililere başvurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu dört sanık hakkında dava açıldı. 2015 yılında karara bağlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu ve 2018 yılında tekrar görülmeye başlandı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada sanıklar yargılandı. Sanıklardan 8 yıldır cezaevinde bulunan 2'sine geçtiğimiz Cuma günü yapılan karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis ve 4 bin TL para cezası verildi. Yargılama sürecinde yattıkları süre cezalarına sayıldığı için tahliye edilmeleri bekleniyor.Karara tepki gösteren ve yaklaşık 10 aydır Antalya'da yaşayan anne Fatma Toyguncu ve baba Mahmut Toyguncu, adaletin yerini bulmasını istiyor.