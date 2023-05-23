Neredesin Merve

Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü kazanınca Yozgat'tan Bursa'ya gelen Merve Dilara Şahin (22), Görükle'de ailesinin kiraladığı evde yaşıyordu. Eğitimini tamamlayan genç kız, Cuma günü annesini arayıp Yozgat'a geri dönmeyeceğini söyledi. Ailesinin tüm ısrarına rağmen eve dönmek istemeyen genç kızı, uzman çavuş abisi Cafer Şahin de ikna edemedi. Bursa'da çalışacağını söyleyen Merve, ailesinin telefonlarını bir daha açmadı. Kız kardeşlerinden haber alamayan Halit ve Cafer Şahin Bursa'ya gitti. Kız kardeşlerinin ev terk ettiğin gören iki abi, Görükle Polis Merkezi'ne giderek kayıp ihbarında bulundu.Kız kardeşlerinin en son Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görüldüğünü öğrenen iki abi, otobüs firmalarını araştırınca, Adana'da yaşayan Ü.S. isimli bir kadın tarafından kardeşlerine Adana'ya gidiş bileti alındığını öğrendi. Terminaldeki kamera kayıtlardan genç kızın Adana otobüsüne bindiği tespit edildi. Cafer Şahin'in aradığı Ü.S. otobüse bindikten sonra genç kızdan bir daha kendisinin de haber alamadığını söyledi. Kız kardeşinin Adana otobüsüne bindiğini, ancak nerede ve ne zaman indiğinin belli olmadığını belirten uzman çavuş Cafer Şahin, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini, görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. İHA