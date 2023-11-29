Neşet Ertaş'ın müzik kariyeri, bağlama çalmaya başladığı genç yaşlarda şekillenmeye başladı. Türk halk müziğinin temel unsurlarını kavrarken, aynı zamanda halk müziğinin zengin tarihine de derinlemesine daldı. O, sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir halk ozanı olarak da tanındı. Neşet Ertaş sözleri - Neşet Ertaş’ın türkülerinde ve şarkılarında geçen en güzel sözler, genellikle Anadolu'nun doğal güzelliklerini, aşkı, ayrılığı ve yaşamı içerir.
ABONE OL
Sanatçının müziği, sadece melodik güzellikleri değil, aynı zamanda sözlerindeki derin anlamlarıyla da dinleyiciyi etkiler. Neşet Ertaş sözleri - Neşet Ertaş'ın türkülerinde ve şarkılarında geçen en güzel sözleri, Türk halk müziğinin evrensel ve zamansız bir dilde konuştuğunu gösterir. Neşet Ertaş hem geleneksel hem de modern unsurları birleştirerek kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Bu da onu Türkiye'nin müzik sahnesinde eşsiz kılan unsurlardan biridir.
NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ VE ŞARKILARINDA GEÇEN EN GÜZEL SÖZLER
Sen sev, o seni sevmezse sevmesin. Sevgi sevenin, yüreğinde uyanır.
İki vücut bir tek gönül olmayan ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar?
Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.
Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların Türküleri yoktur!
Denizi seyretmek gibidir, bozkırda gökyüzünü seyretmek.