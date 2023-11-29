Haberler Yaşam Haberleri Neşet Ertaş Sözleri - Neşet Ertaş’ın Türkülerinde ve Şarkılarında Geçen En Güzel Sözler
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:50 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:50

Neşet Ertaş Sözleri - Neşet Ertaş’ın Türkülerinde ve Şarkılarında Geçen En Güzel Sözler

Neşet Ertaş'ın müzik kariyeri, bağlama çalmaya başladığı genç yaşlarda şekillenmeye başladı. Türk halk müziğinin temel unsurlarını kavrarken, aynı zamanda halk müziğinin zengin tarihine de derinlemesine daldı. O, sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir halk ozanı olarak da tanındı. Neşet Ertaş sözleri - Neşet Ertaş’ın türkülerinde ve şarkılarında geçen en güzel sözler, genellikle Anadolu'nun doğal güzelliklerini, aşkı, ayrılığı ve yaşamı içerir.

Neşet Ertaş Sözleri - Neşet Ertaş’ın Türkülerinde ve Şarkılarında Geçen En Güzel Sözler

Sanatçının müziği, sadece melodik güzellikleri değil, aynı zamanda sözlerindeki derin anlamlarıyla da dinleyiciyi etkiler. Neşet Ertaş sözleri - Neşet Ertaş'ın türkülerinde ve şarkılarında geçen en güzel sözleri, Türk halk müziğinin evrensel ve zamansız bir dilde konuştuğunu gösterir. Neşet Ertaş hem geleneksel hem de modern unsurları birleştirerek kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Bu da onu Türkiye'nin müzik sahnesinde eşsiz kılan unsurlardan biridir.

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ VE ŞARKILARINDA GEÇEN EN GÜZEL SÖZLER

  • Sen sev, o seni sevmezse sevmesin. Sevgi sevenin, yüreğinde uyanır.
  • İki vücut bir tek gönül olmayan ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar?
  • Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.
  • Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların Türküleri yoktur!
  • Denizi seyretmek gibidir, bozkırda gökyüzünü seyretmek.
  • Benim koklamaya kıyamadığım elin bağında çürüyo gördün mü?
  • Ağla sazım ağlanacak zamandır. Yar el koynunda uyur. Bu sevda artık bize haramdır.
  • Sevda çöllerinde ah yar diyerek Mecnun da gezerdi ben gibi böyle
  • Hiçbir tabib şu yarama merhem olmuyor.
  • Ah o gözün hilal kaşın okur aşkın fermanını Gel derdimin dermanını ver bugün bayram olsun.
  • Kadınlar insandır, biz insanoğlu.
  • Cahildim dünyanın rengine kandım.
  • Yazımı kışa çevirdin karlar yağdı başa leylam.
  • Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.
  • İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.
  • Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.
  • Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.
  • Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.
  • Akordu bozuk sazdan, ağzı bozuk kızdan, Menfaati için seni silen dosttan hayır gelmez.
  • Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.
  • Sen beni gülünce, mutlu mu sandın, Yalandan yüzüme gülen dünyada.
  • Birisi var etti beni, birisi yar etti beni.
  • Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün.
  • Darda kaldım diye umutsuz olma, yok iken dünyayı var eden vardır.
  • Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.
  • Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.
  • İncinmiş olanın ahı, nereye gitse bulur sahibini.
  • Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.
  • Elini kalbine götürdü, burası var ya dedi taşa, toprağa gerek kalmadan insanın gömüldüğü tek yer.
  • İnsanın sevdiğini kaybetmesi, dişini kaybetmesi kadar ilginçtir. Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
OYAK ve TCC dev ortaklığı yeniledi! 740 milyon dolarlık anlaşma
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Büyük Musk, küçük düşünme
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
Çok sayıda çocuğa ‘vitamin’ diye ‘Ketamin’ vermiş! "Kabus doktor" hakkında soruşturma tamamlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Neşet Ertaş Sözleri - Neşet Ertaş’ın Türkülerinde ve Şarkılarında Geçen En Güzel Sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA