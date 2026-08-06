Neşet Ertaş’ın sanatını anlatan kitap okuyucuyla buluşuyor

Festival öncesinde değerlendirmelerde bulunan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Neşet Ertaş'ın yalnızca türküleriyle değil, yetiştiği kültürel ortam ve bıraktığı mirasla da gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Demiryürek, "Neşet Ertaş'ın türkülerini bugün milyonlarca insan dinliyor ve eserlerinde kendinden bir parça buluyor. Ancak bir değeri yaşatmak sadece eserlerini dinlemekle mümkün değil. Onu yetiştiren kültürü anlamak, anlatmak ve geleceğe taşımak da büyük önem taşıyor. Bu anlayışla düzenlediğimiz festivalde, Neşet Ertaş'ı müziği, fikir dünyası ve kültürel mirasıyla kapsamlı şekilde ele alacağız" dedi.

Neşet Ertaş üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapan yazar Bayram Bilge Tokel ise festival kapsamında yayımlanan kitabın, sanatçının yaşam öyküsünü kronolojik olarak anlatmanın ötesine geçtiğini söyledi. Tokel, çalışmada Neşet Ertaş'ın sanatını besleyen kültürel iklimin, tarihi arka planıyla birlikte değerlendirildiğini, halk ozanının eserleri ve düşünce dünyasının farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti.

Üç gün sürecek festivalde açık hava konserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının sahne alacağı programlar, "Garip" belgeselinin yapımcısı Hacı Mehmet Duranoğlu'nun belgesel öykü anlatımı, paneller ve çeşitli müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivalin, Anadolu'nun en önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Neşet Ertaş'ın sanatının ve düşünce dünyasının yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör