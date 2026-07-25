Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı

İstanbul Fatih'te Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Yaklaşık 900 öğrenci kapasiteli okul yerleşkesi, 31 ilkokul ve 4 anaokulu dersliği, 2 fen dersliği, 1 spor salonu, kütüphane ve 3 sanat atölyelerinden oluşacak. Fatih Belediyesi tarafından Karagümrük Mahallesi'nde inşa edilecek okulun temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 3 bin 34 metrekarelik parsel üzerinde yükselecek okul, yaklaşık 944 metrekare oturum alanına ve 7 bin 529 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Bana verilen bilgi notunda inşaat süresinin 400 gün olduğu yazıyor. Ancak inşallah bunu 300-325 günde tamamlarız." dedi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da "Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Burada okuyacak çocukları da üzerimizdeki miskinlik halini atıp Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesil olarak görüyoruz. Biz de onlara güzel bir altyapı oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör