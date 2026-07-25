Haberler Yaşam Haberleri Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı
Giriş Tarihi: 25.07.2026

Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı
  • ABONE OL
İstanbul Fatih'te Neslişah Sultan İlkokulu'nun temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Yaklaşık 900 öğrenci kapasiteli okul yerleşkesi, 31 ilkokul ve 4 anaokulu dersliği, 2 fen dersliği, 1 spor salonu, kütüphane ve 3 sanat atölyelerinden oluşacak. Fatih Belediyesi tarafından Karagümrük Mahallesi'nde inşa edilecek okulun temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 3 bin 34 metrekarelik parsel üzerinde yükselecek okul, yaklaşık 944 metrekare oturum alanına ve 7 bin 529 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Bana verilen bilgi notunda inşaat süresinin 400 gün olduğu yazıyor. Ancak inşallah bunu 300-325 günde tamamlarız." dedi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da "Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Burada okuyacak çocukları da üzerimizdeki miskinlik halini atıp Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesil olarak görüyoruz. Biz de onlara güzel bir altyapı oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Neslişah Sultan İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA