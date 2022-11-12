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Giriş Tarihi: 12.11.2022 15:03 Son Güncelleme: 12.11.2022 15:05

Nev201 Projesi'nin tanıtımı yapıldı! Projede 239 ofis ve 35 adet ticari ünite yer alacak

Ankara'nın en prestijli projeleri arasına şimdiden adını yazdıran Nev201 30 Aralık 2022'de kapılarını açacak. Turkuvaz Medya'nın Ankara'daki üssünün de yer alacağı proje toplamda 239 ofis ve 35 adet ticari üniteden oluşacak. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da düşünüldüğü proje kapsamında, otoparkta çok sayıda şarj istasyonu yer alacak. Projede ofisler yıl sonuna kadar yüzde 20 indirimle satışa sunulacak.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Nev201 Projesi’nin tanıtımı yapıldı! Projede 239 ofis ve 35 adet ticari ünite yer alacak

Kalyon Holding ile Asfuroğlu Grup ortaklığında hayata geçirilen Nev201 Projesi, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Aralarında Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun da yer aldığı şirket yöneticileri, Ankara'da Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan Nev201'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.



MODERN MİMAMİRİSİYLE KULLANICILARINA NEFES ALDIRACAK

Asfuroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu, projenin 239 ofis ve 35 adet ticari üniteden oluştuğunu söyledi.

Nev201'in yaklaşık 20 bin metrekare proje ve 122 bin 545 metrekare inşaat alanıyla şehrin yeni ticaret merkezi olacağını vurgulayan Asfuroğlu, "Modern mimarisiyle kullanıcılarına nefes alma imkanı yaratacak" dedi.

Asfuroğlu, projede 1274 araçlık otopark bulunduğunu belirterek, başkentlilerin Nev201'e yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Projenin yüzde 96'sının tamamlandığını ve satılan bağımsız bölümlerin teslime hazır olduğunu ifade eden Asfuroğlu, projede yaşamın 30 Aralık 2022'de başlayacağını bildirdi.



TOGG UNUTULMADI

Kalyon Holding Gayrimenkul Grup Müdürü Zekeriya Yelci de projenin iskan sürecinin başladığını ve kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, Nev201'in özellikle otopark konusunda fark yaratacağını söyledi. Projede yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim uygulanacağını belirten Yelci, proje kapsamında yapılan otoparkta Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için de çok sayıda şarj istasyonunun yer alacağını kaydetti.

TURKUVAZ MEDYA B BLOK'TA YER ALACAK

Projenin A, B ve C bloklarından oluştuğunu anlatan Yelci, Turkuvaz Medya'nın B Blok'ta yer alacağını ifade etti. Yelci, "B Blok'u Turkuvaz Medya için yaptık, kısa sürede hazır hale gelecek" diye konuştu.

PROJE EMRE AROLAT İMZASI TAŞIYOR

Mevlana Bulvarı ile Malazgirt Bulvarı'nın kesiştiği noktada konumlanan ofis yapısı ile dikkat çeken ve çalışanları Ankara manzarası ile kucaklayan Nev201, 94 ile 207 metrekare arasında değişen ve birleştirilebilir ofis seçenekleri sunuyor. 2 yatay ve 34 katlı 1 dikey bloktan oluşan proje şehrin yeni ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Çok sayıda ödülü ve uluslararası başarısı bulunan ünlü mimar Emre Arolat imzası taşıyan Nev201, mimarisi ile de ofis olmaktan ötesini vadediyor. Projenin geniş iç bahçe alanları, iş hayatını aynı zamanda sosyal yaşamın bir parçası haline getiriyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken Nev201, her katta yer alan ortak kullanım balkonları ve balkonlu ofis alternatifleri ile çalışanların molalarını keyifli hale getiriyor.

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Nev201 Projesi'nin tanıtımı yapıldı! Projede 239 ofis ve 35 adet ticari ünite yer alacak
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