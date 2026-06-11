Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir merkezli 19 ilde dev operasyon: Dolandırıcılığa 41 gözaltı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 16:47 Son Güncelleme: 11.06.2026 16:48

Nevşehir merkezli 19 ilde dev operasyon: Dolandırıcılığa 41 gözaltı!

Nevşehir merkezli 19 ilde, dolandırıcılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

DHA Yaşam
Nevşehir merkezli 19 ilde dev operasyon: Dolandırıcılığa 41 gözaltı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 41 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

LÜKS YAŞANTI SÜRÜYORLAR

Öte yandan, soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların, elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktarıldığı, soğuk cüzdanlar arasında dolandırıcılıktan elde edilen paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de tespit edildiği belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir merkezli 19 ilde dev operasyon: Dolandırıcılığa 41 gözaltı!
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