Nevşehir merkezli 19 ilde dev operasyon: Dolandırıcılığa 41 gözaltı!

LÜKS YAŞANTI SÜRÜYORLAR

Öte yandan, soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların, elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktarıldığı, soğuk cüzdanlar arasında dolandırıcılıktan elde edilen paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de tespit edildiği belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör