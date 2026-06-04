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Giriş Tarihi: 4.06.2026 21:52 Son Güncelleme: 4.06.2026 22:00

Nevşehir merkezli 28 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama

Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79’u tutuklandı. Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin, yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

DHA Yaşam
Nevşehir merkezli 28 ilde ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 79 tutuklama
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 91 şüpheli yakalandı.

79 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 79'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.

10 MİLYAR LİRA GELİR YURT DIŞINDAKİ KRİPTO CÜZDANLARA HAVALE EDİLDİ

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Nevşehir merkezli 28 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama
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