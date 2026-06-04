Nevşehir merkezli 28 ilde ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 79 tutuklama

79 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 79'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.