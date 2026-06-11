Nevşehir merkezli dev vurgun operasyonu: 120 milyon liralık dolandırıcılık ağı çökertildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Çalışmalar, bir vatandaşın sosyal medya platformunda karşılaştığı faizsiz kredi ilanı üzerinden irtibat kurduğu kişiler tarafından 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle aynı dosya kapsamında 3 kişinin daha ürün satışı ve yatırım vaadiyle mağdur edildiği ortaya çıktı. Ekiplerin detaylı incelemelerinde, şüphelilerin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemlerle dolandırarak yaklaşık 120 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli banka hesapları ve ödeme kuruluşları aracılığıyla kripto para borsalarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdanlar arasında transfer edilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirlerle ev ve araç satın aldıkları, lüks bir yaşam sürdükleri de belirlendi.

Nevşehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da belirlenen 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i yakalanırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.