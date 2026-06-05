Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen teknik, fiziki ve mali takip sonucunda yasa dışı bahis ağına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları ile IBAN hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri tespit edilirken, yaklaşık 10 milyar liralık para trafiği mercek altına alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda suç gelirlerinin banka hesaplarından kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Mali hareketlerin takibine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 107 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bunun üzerine Nevşehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Hakkâri, Şanlıurfa, Mersin ve diğer illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 120 adrese düzenlenen operasyonlara 550 polis katıldı. Baskınlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyon sırasında bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin lira nakit para, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.