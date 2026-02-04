Nevşehir’de 19 Yaşındaki Sümeyye satılmış kayıp

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Satılmış dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresindeyken yakınlarıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün gece saatlerinde bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çalışmalar sabah saatlerinde de devam ederken, ekipler hem yaya hem de drone destekli tarama gerçekleştirdi. Güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Sümeyye Satılmış'ın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde yürüdüğünü gösteren görüntülere ulaştı.

Öte yandan polis ekipleri, oteller ve şehirlerarası otobüs firmalarının kayıtlarını da mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde genç kıza ait herhangi bir kayda rastlanmadı. Yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda son olarak Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde görüldüğü değerlendirilen Sümeyye Satılmış için, kayalık alanlar ve metruk binalarda arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.