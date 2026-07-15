Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de acı kaza! Gurbetçi ailenin otomobili taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:43 Son Güncelleme: 15.07.2026 08:47

Nevşehir’de acı kaza! Gurbetçi ailenin otomobili taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir’de meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobilin, refüje çarpıp taklalar attığı korkunç olayda ölü ve yaralıların olduğu belirlendi. Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye çıktıkları öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Nevşehir’de acı kaza! Gurbetçi ailenin otomobili taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA MEMLEKETLERİNE GİDERKEN YAŞANDI

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almanya'dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri'ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #NEVŞEHİR #ALMANYA

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Nevşehir’de acı kaza! Gurbetçi ailenin otomobili taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!
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