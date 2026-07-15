Nevşehir’de acı kaza! Gurbetçi ailenin otomobili taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.