Nevşehir’de acı kaza: Yaya geçidine sadece 100 metre vardı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 28.01.2026 12:12

Nevşehir’de ışıklı yaya geçidine yaklaşık 100 metre mesafede karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Taşlıbel Mezarlığı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıya koşarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. yönetimindeki otomobil çarptı.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Doğan Ü. refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 100 metre mesafede ışıklı yaya geçidi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

