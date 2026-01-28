Nevşehir’de acı kaza: Yaya geçidine sadece 100 metre vardı! 1 ölü

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Doğan Ü. refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.