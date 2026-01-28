Nevşehir’de acı kaza: Yaya geçidine sadece 100 metre vardı! 1 ölü

Feci kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Taşlıbel Mezarlığı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıya koşarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. yönetimindeki otomobil çarptı.
YAŞLI ADAM KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle Doğan Ü. refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.