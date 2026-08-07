Nevşehir’de acı olay: Yaya geçidinde can verdi

Kaza, Nevşehir-Uçhisar kara yolunda meydana geldi. Tansu Kaya, görev yaptığı otele gitmek üzere motosikletini otelin karşısındaki otoparka park etti. Kaya, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, Yasin P. yönetimindeki 50 AFR 339 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Kaya için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 34 yaşındaki Tansu Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yasin P. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.