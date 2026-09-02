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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:12

Nevşehir’de akılalmaz kaza! Ambulansa yol vermek isterken motosiklete çarptı

Nevşehir'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Ambulansa yol vermek isteyen tır sürücüsü sağ şeride yanaştığı sırada aynı yönde ilerleyen üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Nevşehir’de akılalmaz kaza! Ambulansa yol vermek isterken motosiklete çarptı
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Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda yeşil yanmasının ardından hareket eden 50 AFC 209 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., arkadan siren çalarak gelen ambulans ve cenaze aracına yol vermek istedi. Bu sırada tırın sağından ilerleyen Ali P. yönetimindeki 50 AGD 211 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Tır ile kaldırım arasında sıkışan motosiklet, çarpmanın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



"AMBULANSA YOL VERMEK İSTEDİM"

Tır sürücüsü Fatih S., kazanın ambulans ve cenaze aracına yol vermek istediği sırada meydana geldiğini belirterek, "Işıklarda durdum. Ambulans ve cenaze aracı siren çalarak geliyordu. Yeşil ışık yandıktan sonra yoluma devam ettim. Ambulansa yol vermek için sağ tarafa yanaştığım sırada motor arkadan tıra çarptı. Bir anda motorun devrildiğini gördüm. Hemen durup yardım ettim" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR #KAZA

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Nevşehir’de akılalmaz kaza! Ambulansa yol vermek isterken motosiklete çarptı
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