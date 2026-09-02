Nevşehir’de akılalmaz kaza! Ambulansa yol vermek isterken motosiklete çarptı

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda yeşil yanmasının ardından hareket eden 50 AFC 209 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., arkadan siren çalarak gelen ambulans ve cenaze aracına yol vermek istedi. Bu sırada tırın sağından ilerleyen Ali P. yönetimindeki 50 AGD 211 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Tır ile kaldırım arasında sıkışan motosiklet, çarpmanın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.