Nevşehir’de akılalmaz olay! Sürücü trafik ışıklarında baltayla aracın önünü kesti: Ceza dudak uçuklattı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yayınlanan balta ile trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Bu kapsamda yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin H.İ.Ö. olduğu tespit edildi.