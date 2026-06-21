Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de akılalmaz olay! Sürücü trafik ışıklarında baltayla aracın önünü kesti: Ceza dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:18

Nevşehir’de akılalmaz olay! Sürücü trafik ışıklarında baltayla aracın önünü kesti: Ceza dudak uçuklattı!

Nevşehir’de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Sanal medyada yayınlanan görüntülerde trafik ışıklarında otomobiliyle bir başka aracın önünü keserek balta teşhirinde bulunan sürücüye kesilen ceza dudak uçuklattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Nevşehir’de akılalmaz olay! Sürücü trafik ışıklarında baltayla aracın önünü kesti: Ceza dudak uçuklattı!
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yayınlanan balta ile trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Bu kapsamda yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin H.İ.Ö. olduğu tespit edildi.

FATURASI AĞIR OLDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö. isimli sürücüye çeşitli maddelerden toplam 420 bin TL para cezası uygulandı. H.İ.Ö.'nün otomobili 60 gün trafikten men edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir’de akılalmaz olay! Sürücü trafik ışıklarında baltayla aracın önünü kesti: Ceza dudak uçuklattı!
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