Nevşehir’de akılalmaz plan! Dolandırıcılar yaşlı kadına kabusu yaşattı: Telefona ‘Oğlum’ diye kaydedip…

KENDİ NUMARALARINI 'OĞLUM' DİYE KAYDETTİLER



Dolandırıcılar, planlarının ortaya çıkmaması için de dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Telefonla görüştükleri sırada Şükran C.'ye, kendi numaralarını cep telefonuna "Oğlum" adıyla kaydettirdiler. Böylece kadının sarrafa ya da banka şubesine gitmesi halinde telefonla konuştuğu kişinin oğlu olduğu izlenimini vermeyi amaçladılar.

POLİS EKİPLERİ OYUNU BÖYLE ÇÖZDÜ

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle para ve altınlarını bozdurmak için yola çıkan Şükran C., cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerini görünce şüphelenerek durumu anlattı. Kadının telefonunu inceleyen polis ekipleri, arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirledi.