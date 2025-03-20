Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de ata çarpan motosikletlinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu!
Giriş Tarihi: 20.3.2025 15:31

Nevşehir’de ata çarpan motosikletlinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu!

Nevşehir’de motosikletiyle ata çarpıp yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan B.'nin (38) bağışlanan böbrekleri nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu...

DHA
Nevşehir’de ata çarpan motosikletlinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu!

Kentte yaşayan Hasan B., 11 Mart'ta merkeze bağlı Göreme beldesinde motosikletiyle ata çarptı. Yaralanan Hasan B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan B.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hasan B.'nin organları ailesi tarafından bağışlandı. Hasan B.'nin ameliyatla alınan 2 böbreği, nakledilmek üzere Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Hasan B.'nin ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı nedeniyle teşekkür etti. Tartar ayrıca, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın ve ekibine de yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkürlerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de ata çarpan motosikletlinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz