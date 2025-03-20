Nevşehir’de ata çarpan motosikletlinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu!

Kentte yaşayan Hasan B., 11 Mart'ta merkeze bağlı Göreme beldesinde motosikletiyle ata çarptı. Yaralanan Hasan B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan B.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hasan B.'nin organları ailesi tarafından bağışlandı. Hasan B.'nin ameliyatla alınan 2 böbreği, nakledilmek üzere Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Hasan B.'nin ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı nedeniyle teşekkür etti. Tartar ayrıca, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın ve ekibine de yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkürlerini iletti.