18.11.2025 11:29

Nevşehir'de dev operasyon: 40 gözaltı

Nevşehir’de uyuşturucuya yönelik yürütülen projeli çalışmada çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MEHTAP AYDOĞAN


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Merkez, Ürgüp, Avanos ve Acıgöl ilçelerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 247 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Toplam 43 adrese yapılan şafak baskınlarında 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında; 413 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 210 gram esrar, 864 adet sentetik ecza, 100 adet captagon, 6 tabanca, 5 av tüfeği var. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


