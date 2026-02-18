Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de eş dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, kaçarken Niğde’de yakalandı
Nevşehir’de boşanma sürecinde olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, kaçtığı Niğde’de polis ekiplerinden kaçarken trafik kazası yapınca yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan E. boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E., eşini bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden araçla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının önce Kayseri'ye, ardından Niğde'ye gittiği belirlendi. Niğde'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı. Kazanın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Seyhan E., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Nevşehir'e getirileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

