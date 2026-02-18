Nevşehir’de eşini bıçaklayıp kaçtı: Niğde’de kaza yapınca yakalandı!

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ikametine gelen Seyhan E., eşi Fatma E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.