Nevşehir’de eşini bıçaklayıp kaçtı: Niğde’de kaza yapınca yakalandı!

Giriş Tarihi: 18.02.2026 16:30

Nevşehir’de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı. Aracıyla kaçan şahıs, Niğde’de polis ekiplerinden kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ikametine gelen Seyhan E., eşi Fatma E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli Seyhan E.'nin önce Kayseri'ye, ardından Niğde'ye geçtiği tespit edildi.
Niğde'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçışı sırasında trafik kazası yaptı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Seyhan E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Nevşehir'e getirileceği bildirildi.

