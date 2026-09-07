Nevşehir’de eski sevgili cinayeti! 4’ü kardeş 5 şüpheli tutuklandı: Meğer araç plakasını söküp…





"ABLAMIZA VE AİLEMİZE KÜFRETTİ" İDDİASI



Cinayet ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç.'nin, Levent Ç.'nin kız kardeşleri Hatice Ç.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre kardeşler, Levent Ç.'nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını belirterek olayın bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Yusuf Ç.'nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.'ye 5 el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi.