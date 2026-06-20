Nevşehir’de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.