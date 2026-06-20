Nevşehir’de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.