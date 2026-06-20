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Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:50

Nevşehir'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Nevşehir’de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı
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