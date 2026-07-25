Nevşehir’de feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.
Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.