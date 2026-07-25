Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 25.07.2026 01:23

Nevşehir'de feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA
Nevşehir’de feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var
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Nevşehir'de İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.

Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR #ÜRGÜP #KAYSERİ

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Nevşehir'de feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var
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