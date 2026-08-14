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Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:59 Son Güncelleme: 14.08.2026 23:04

Nevşehir'de FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalanan İl İmamı tutuklandı

Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu iddiasıyla hakkında 8 yıla yakındır yakalama kararı bulunan sanık Fatma Aşık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Sanık Aşık'ın Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ve firari olarak yargılandığı dava kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Sema DEMİR Sema DEMİR
Nevşehir’de FETÖ operasyonu: Yunanistan’a kaçarken yakalanan İl İmamı tutuklandı
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FETÖ'nün Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu iddiasıyla yargılanan firari sanık Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan sanık Aşık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanık, hakkındaki dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanık Fatma Aşık ve avukatı hazır bulundu.

"EŞİM VE ARKADAŞLARI HAKKINDA TUTUKLAMA ÇIKINCA TELAŞLA YUNANİSTAN'A GİTMEYE ÇALIŞTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Aşık, eşi Emre Aşık ile arkadaşları hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine telaş yaptığını söyleyerek, "Ben de telaşla Yunanistan'a gitmeye çalıştım ancak Yunan güvenlik güçleri bize sınırda 'geri itme' uyguladı. Bunun üzerine ben de Türk tarafında güvenlik kuvvetlerine teslim oldum. Ben 'Bylock' kullanıcısı değilim, kullanmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum." dedi.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın Yunanistan'a kaçmaya çalışarak hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini, ayrıca sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğunu belirterek sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLANMASINA HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatma Aşık'ın Edirne'deki askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini ve 8 yıla yakındır 22 celse boyunca yakalama kararının infazının beklendiğini belirterek tutuklanmasına hükmetti.

#YUNANİSTAN #NEVŞEHİR #EDİRNE

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Nevşehir'de FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalanan İl İmamı tutuklandı
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