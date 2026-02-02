Nevşehir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derinkuyu ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, ( İ.A.) isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, (H.A.) ile kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu (M.A.) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda, (İ.A.) ve (H.A.) isimli şahısların, kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahsı para karşılığında Şanlıurfa'dan Nevşehir'e getirdikleri tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak araca öncülük ettiği değerlendirilen 20 … plakalı araç da incelemeye alındı.

Kapsamlı çalışmalar neticesinde, öncü araç sürücüsü (M.B.G.) Derinkuyu ilçesinde, olaya organizatörlük yaptığı değerlendirilen (M.A.) Karaman ilinde yakalandı. 34 … plakalı otomobilin sahibi (C.B.) ise Şanlıurfa'dan Nevşehir'e getirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 3'ü Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, 18 yaşından küçük olan 1 şüpheli ise Kayseri Bünyan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bir şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu (M.A.) isimli şahıs ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.