Nevşehir’de kardeş kavgası kanlı bitti

Gülşehir İlçesine bağlı Karacaşar mahallesinde, olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birkaç gün önce tartışan iki kardeş bu gün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İki kardeş daha önceden aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile kavgaya tutuşan kardeşlerden, Alaattin Ö. (50) fırının önünde bulunan odun parçasını alarak abisi Yılmaz Ö.(65) 'nün başına vurdu.Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.