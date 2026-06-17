Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de korkunç olay! 11 katlı binanın 5’inci katından beton zemine çakıldı: Minik Yasin hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:25

Nevşehir’de korkunç olay! 11 katlı binanın 5’inci katından beton zemine çakıldı: Minik Yasin hayatını kaybetti!

Nevşehir’de meydana gelen olay yürekleri dağladı. Henüz 2,5 yaşında olduğu öğrenilen Yasin Yaman Ekin, 11 katlı binanın 5’inci katındaki pencereden düşüp beton zemine çakıldı. Minik çocuk tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Nevşehir’de korkunç olay! 11 katlı binanın 5’inci katından beton zemine çakıldı: Minik Yasin hayatını kaybetti!
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın 5'inci katında oturan Yasin Yaman Ekin, evlerinin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Ekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Yaman Ekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MİNİK ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ekin'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Otopsi işlemleri yapılan Ekin'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Acıgöl ilçesi Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Ekin, burada kılınan namazın ardından Karayer Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yasin Yaman Ekin'in çok hareketli bir çocuk olduğu, 1 yaşındaki kardeşinin doğum günü olduğu için TIR şoförü babası Halil İbrahim Ekin'in alışveriş için evden çıktığı sırada olayın meydana geldiği ve anne Yağmur Ekin'in ise o sırada mutfakta çalıştığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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