Nevşehir’de korkunç olay! 11 katlı binanın 5’inci katından beton zemine çakıldı: Minik Yasin hayatını kaybetti!

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yasin Yaman Ekin'in çok hareketli bir çocuk olduğu, 1 yaşındaki kardeşinin doğum günü olduğu için TIR şoförü babası Halil İbrahim Ekin'in alışveriş için evden çıktığı sırada olayın meydana geldiği ve anne Yağmur Ekin'in ise o sırada mutfakta çalıştığı öğrenildi.

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