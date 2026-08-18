Nevşehir’de korkunç olay! Kontrol için gittiği inşaatta canından oluyordu: Genç mühendis metrelerce yüksekten düşüp…

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Baki Ç.'nin düştüğünü gören inşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda ağır yaralanan Baki Ç., sağlık ekipleri ve işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.