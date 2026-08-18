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Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:22

Nevşehir’de korkunç olay! Kontrol için gittiği inşaatta canından oluyordu: Genç mühendis metrelerce yüksekten düşüp…

Nevşehir'de meydana gelen olayda 28 yaşındaki inşaat mühendisi kontrol için gittiği inşaatta kabusu yaşadı. Üzerine bastığı tahta parçanın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen genç adam ağır yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Nevşehir’de korkunç olay! Kontrol için gittiği inşaatta canından oluyordu: Genç mühendis metrelerce yüksekten düşüp…
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Olay, Güzel Yurt Mahallesi 220. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, kalıpları sökülen inşaatta kontrol yapan inşaat mühendisi Baki Ç. (28), üzerine bastığı tahta parçanın kırılması sonucu dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Baki Ç.'nin düştüğünü gören inşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda ağır yaralanan Baki Ç., sağlık ekipleri ve işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir’de korkunç olay! Kontrol için gittiği inşaatta canından oluyordu: Genç mühendis metrelerce yüksekten düşüp…
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