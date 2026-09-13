Nevşehir’de korkutan yangın! Otluk alanı saran alevler bağ evlerine sıçradı: 7 ev küle döndü!

Yangın; Nevşehir - Gülşehir karayolu üzerindeki Nar Beldesi Çalıbağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne ait arazözler ve İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle müdahale edildi.