Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de korkutan yangın! Otluk alanı saran alevler bağ evlerine sıçradı: 7 ev küle döndü!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:38

Nevşehir’de korkutan yangın! Otluk alanı saran alevler bağ evlerine sıçradı: 7 ev küle döndü!

Nevşehir’de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Otluk alanı saran alevler, rüzgarın da etkisiyle bağ evlerinin bulunduğu alana sıçradı. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Nevşehir’de korkutan yangın! Otluk alanı saran alevler bağ evlerine sıçradı: 7 ev küle döndü!
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Yangın; Nevşehir - Gülşehir karayolu üzerindeki Nar Beldesi Çalıbağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne ait arazözler ve İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle müdahale edildi.

ALEVLERE PET ŞİŞELERDEKİ SULARLA MÜDAHALE ETTİLER

Alevlerin bağ evlerine ulaşması üzerine ev sahipleri de yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Bazı bağ evi sahiplerinin, alevlere pet şişelerdeki sularla müdahale ettiği görüldü.

7 BAĞ EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, 7 bağ evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR #YANGIN

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Nevşehir’de korkutan yangın! Otluk alanı saran alevler bağ evlerine sıçradı: 7 ev küle döndü!
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