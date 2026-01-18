Nevşehir’de küçük Amine bazaya sıkışarak hayatını kaybetti

Küçük Amine ailesiyle birlikte misafirlik amacıyla dedesinin evine geldi. Akşam saatlerinde ev halkı uyku hazırlığı yaptığı sırada, aileden bir kişinin bazanın altından eşya çıkardığı öğrenildi. Bu esnada Amine A.'nın bazanın içine doğru başını uzattığı, bazanın ise aniden kapanması sonucu küçük çocuğun kafasının sıkıştığı iddia edildi. Olayın fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Amine A., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, Amine A.'nın yapılan ön otopsisinde boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Amine A.'nın cenazesinin, Çardak köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.