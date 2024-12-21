Nevşehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Nevşehir Kayseri karayolunda meydana geldi. E.O kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde takla atarak duran otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki D.K. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve 2 yolcuda kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden D.K.'nın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.