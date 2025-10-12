Nevşehir’de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan R.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü A.Ç. ile araçtaki diğer yolcu M.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Derinkuyu Devlet Hastanesine götürülen M.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.Ç.'nin tedavisinin Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.