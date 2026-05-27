Nevşehir'de "polisim" diyen dolandırıcılara inandı: 2 milyonluk transfer bankada engellendi!

"BUNLARA İNANMA, DOLANDIRICI OLABİLİRLER"

Eşi tarafından "Bunlara inanma, dolandırıcı olabilirler" şeklinde uyarılmasına rağmen paniğe kapılan Şahin, bozdurduğu altınlardan elde ettiği 2 milyon 500 bin TL'yi internet bankacılığı üzerinden dolandırıcıların verdiği hesaba aktarmaya çalıştı. Yapılan yüksek tutarlı işlemi şüpheli bulan banka yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İbrahim Şahin'i ikna etti.