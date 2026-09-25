Nevşehir’de sanal bahise 8,5 milyon liralık ceza

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 yılda yapılan operasyon ve incelemelerde, sahte bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı belirlenen kişiler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Elde edilen verilere göre 2024 yılında 137 kişi hakkında işlem yapılırken, bu kişilere toplam 8 milyon 220 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılında 1 kişiye 30 bin lira, 2026 yılında ise 3 kişiye toplam 309 bin 621 lira ceza kesildi. Böylece 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı tespit edilen toplam 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 lira idari para cezası uygulanmış oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.