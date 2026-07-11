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Giriş Tarihi: 11.07.2026 23:48

Nevşehir’de selektör tartışması kazaya dönüştü! 2 yaralı

Nevşehir’de aynı yönde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında selektör ve korna nedeniyle başlayan yol verme tartışması, trafik kazasıyla sonuçlandı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de selektör tartışması kazaya dönüştü! 2 yaralı
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Kaza, 2000 Evler Mahallesi Nevşehir-Kayseri kara yolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ö. idaresindeki otomobilin sürücüsü, önünde seyreden Ayhan S. yönetimindeki otomobilden selektör yapıp korna çalarak yol vermesini istedi. Bu sırada iki sürücü arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Ayhan S. aracını aniden durdurunca, arkadan gelen Ramazan Ö. kullandığı otomobili durduramayarak öndeki araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmada araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası açıklama yapan Ramazan Ö., önündeki araçtan selektör ve korna ile yol istediğini belirterek, "Selektör yapıp korna çalınca sinirlendi. Sağımda araç olduğu için geçemedim. Bir anda durunca da çarptım." dedi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir’de selektör tartışması kazaya dönüştü! 2 yaralı
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