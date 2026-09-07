Nevşehir’de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır, 5 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile 4 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.