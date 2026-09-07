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Giriş Tarihi: 7.09.2026 01:42

Nevşehir'de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 5 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildikten sonra takla atarak durabildi. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Nevşehir’de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır, 5 yaralı
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Kaza, Gülşehir-Nevşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole düşen otomobil, takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile 4 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#NEVŞEHİR

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Nevşehir'de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 5 yaralı
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