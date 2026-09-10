Nevşehir’de tek teker şovu 250 bin liraya patladı!

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün tehlikeli hareketleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen E.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. E.Ç. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör