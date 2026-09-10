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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:25

Nevşehir’de tek teker şovu 250 bin liraya patladı!

Nevşehir’de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, önce cep telefonu kamerasına ardından polis ekiplerine yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

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MEHTAP AYDOĞAN Yaşam
Nevşehir’de tek teker şovu 250 bin liraya patladı!
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Olay, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı. Bir süre motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün tehlikeli hareketleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen E.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. E.Ç. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir’de tek teker şovu 250 bin liraya patladı!
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