Nevşehir’de tıraş olurken ölümden döndü: Kuaförün saniyeler içindeki hamlesi hayat kurtardı! O anlar kamerada

'HAYAT KURTARDIĞINA İNANMIŞ OLDUM'

Olay sonrası konuşan Fatih Yıldız, "Berkay Göktan tıraş olmak için salonumuza teşrif etti. Ben de koltuğa oturttum. Bizim köyden gelen eriklerimiz vardı, onlardan ikram ettim. İlk etapta bir iki tanesini yedikten sonra eriğin nefes borusuna kaçtığını fark ettim. Birkaç defa sırtına vurma darbesiyle nefesini toparlayabilir miyim gibi düşündüm ama toparlayamadı. Aklıma Heimlich manevrası uygulamak geldi. Heimlich manevrasını 3-4 defa yaptım. Sonra rahat bir nefes aldığını, öksürmeye başladığını gördüm. Sonra düzeldi. Demem o ki Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bugün itibarıyla inanmış oldum. Tüm Türkiye'de hatta herkesin ilk yardım temel eğitimini muhakkak ki muhakkak alması özellikle Heimlich manevrasını yapmasını şiddetle tavsiye ederim. Buradan da müşterim olan Berkay kardeşime çok büyük geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör