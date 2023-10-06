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Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:30 Son Güncelleme: 6.10.2023 22:46

Nevşehirde trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Bugün akşam saatlerinde Kayseri-Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı güzergahında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehirde trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri güzergâhından Nevşehir güzergahına seyir halinde devam eden Makbule E.'nin (35) hâkimiyetinde olan otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra aynı yönde seyreden TIR'a çarparak takla attı. Daha sonra aynı istikamette seyir halinde devam eden otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahele sonuncunda araçtan savrulan araç sürücüsü Makbule E.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit etti.

Meydana gelen trafik kazası sonrasında Kayseri–Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehirde trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi
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