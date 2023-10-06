Nevşehirde trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri güzergâhından Nevşehir güzergahına seyir halinde devam eden Makbule E.'nin (35) hâkimiyetinde olan otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra aynı yönde seyreden TIR'a çarparak takla attı. Daha sonra aynı istikamette seyir halinde devam eden otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahele sonuncunda araçtan savrulan araç sürücüsü Makbule E.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit etti.

Meydana gelen trafik kazası sonrasında Kayseri–Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.