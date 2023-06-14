Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hacıbektaş-Nevşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında Adem E. idaresindeki 66 AAU 544 plakalı araç ters şeride geçerek takla attı.
Taklanın etkisiyle araçtan fırlayan Gül E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gül E.'nin cansız bedeni Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü Adem E. ve araçta bulunan 2 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında Nevşehir-Hacıbektaş kara yolu tek şeritten trafiğe kapatılırken trafik yan şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.