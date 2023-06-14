Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 14.6.2023 18:43 Son Güncelleme: 14.6.2023 18:44

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hacıbektaş-Nevşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında Adem E. idaresindeki 66 AAU 544 plakalı araç ters şeride geçerek takla attı.
Taklanın etkisiyle araçtan fırlayan Gül E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gül E.'nin cansız bedeni Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü Adem E. ve araçta bulunan 2 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında Nevşehir-Hacıbektaş kara yolu tek şeritten trafiğe kapatılırken trafik yan şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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