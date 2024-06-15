Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Talha İnal kullandığı minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Talha İnal hafif yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Dursun yıldız ağır yaralandı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.