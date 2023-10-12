Nevşehir’de trafik kazası: 14 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza bugün akşam saatlerinde Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek Köyü mevkiinde meydana geldi. Kayser-Kırşehir karayolunda tarım işçilerini taşıyan ve R.Ş'nin hakimiyetinde olan minibüs İlicek Kavşağı'nda V.S'nin hakimiyetinde olan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir işyerinin deposunun duvarına çarparak durdu. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında Kayseri-Kırşehir karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.