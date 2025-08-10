Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10.8.2025 21:59 Son Güncelleme: 10.8.2025 22:08

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap’ta yalnız yaşayan 41 yaşındaki Tuğba C., evinde ölü bulundu.

MEHTAP AYDOĞAN
Yakınları, iki gündür kendisinden haber alamadıkları Tuğba C.'ye ulaşamayınca önce çalıştığı iş yerine gitti. Burada, genç kadının son iki gündür işe gelmediğini öğrenen yakınları, yaşadığı adrese yöneldi. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Tuğba C.'yi mutfak bölümünde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmasının ardından Tuğba C.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

