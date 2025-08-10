Nevşehir’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yakınları, iki gündür kendisinden haber alamadıkları Tuğba C.'ye ulaşamayınca önce çalıştığı iş yerine gitti. Burada, genç kadının son iki gündür işe gelmediğini öğrenen yakınları, yaşadığı adrese yöneldi. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Tuğba C.'yi mutfak bölümünde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmasının ardından Tuğba C.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.