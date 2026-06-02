Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de 'yol verme' kavgasında dehşet: Esnafı yaralayan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:51

Nevşehir'de iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada U.T.’nin tabancayla etrafa ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Tabancadan seken kurşun nedeniyle esnaf Harun İ.'nin yaralanmasına neden olan U.T., tutuklandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kaldırımda bulunan esnaf Harun İ., U.T.'nin ateşlediği tabancadan seken merminin isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun İ., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili U.T. ile E.K. gözaltına alındı.

Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video

ŞÜPHELİ ŞAHIS U.T TUTUKLANDI

E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen U.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, U.T.'nin tabancayla etrafa ateş açtığı anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bacağından yaralanan Harun İ.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

