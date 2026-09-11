Nevşehir’deki Sedat Ünal cinayeti 18 yıl sonra açıldı! 7 gözaltı

Bakan Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylara ilişkin önemli ilerleme sağlandığını bildirdi.

2008 YILINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 2008 yılında Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikamet eden Sedat Ünal, akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra Melikgazi ilçesinde Tahsin Galitekin tarafından işletildiği belirtilen ve "kulüp" olarak bilinen ruhsatsız kumarhaneye gitti.

Ünal'ın burada bazı kişilerle birlikte kumar oynadığı, ilerleyen saatlerde ise Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyü Han Gediği mevkisinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ RAPORUNDA ÇOK SAYIDA TRAVMA TESPİT EDİLDİ

Cinayet dosyası kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Sedat Ünal'ın vücudunda çok sayıda kaburga ve boyun omuru kırığı bulunduğu tespit edildi. Ölüm nedeninin ise kafa ve göğüs bölgesine alınan darbeler sonucunda meydana gelen beyin ve iç kanama olduğu belirlendi.

Dosyada yer alan Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ekspertiz raporu da soruşturmanın yeniden ele alınmasında önemli deliller arasında yer aldı. Maktulden alınan örneklerde meni bulunduğu, montundan alınan kan örneğinin ise maktule ait olmadığı belirlendi. Kan örneğinin erkek genotipik özellik taşıdığı ve montta bulunan kan örneği ile diğer örnekte elde edilen genetik bulguların aynı kişiye ait olduğu tespit edildi.

TELEFON KAYITLARI YENİDEN MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi sırasında olay gecesine ait HTS kayıtları da ayrıntılı biçimde incelendi. İncelemelerde, Ufuk Dursun adına kayıtlı GSM hattının 23 Kasım 2008 gecesi kumarhane çevresinden sinyal aldığı, daha sonra Sedat Ünal'ın cesedinin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği ve ardından yeniden kumarhane bölgesinde görüldüğü kaydedildi.

Dosya kapsamında ayrıca kumarhanede bulunan bazı kişilerin kullandığı telefon hatları arasındaki görüşme trafiği de incelendi. Olayın kritik saatlerinde bazı telefon hatlarının kapatıldığı, bazı hatların ise farklı cihazlarda kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN OLAY GECESİNDEKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Sedat Ünal'ın son olarak görüldüğü kumarhane ile cansız bedeninin bulunduğu bölge arasındaki telefon hareketliliği ve şüpheliler arasındaki irtibatların cinayetin aydınlatılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün öldürülerek bırakıldığı değerlendirilen bölgeye gittikleri tespit edilen Murat Bedir ve Hakan Galitekin ile maktulün kumarhanede birlikte oyun oynadığı belirlenen Durdu Tezcan ve Yılmaz Bulut hakkında işlem başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kumarhane işletmecisi Tahsin Galitekin ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan Galitekin ve Akif Galitekin'in de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirileceği, işlemlerin ardından 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 18 yıl önce işlenen cinayetin, dosyada yeniden değerlendirilen kriminal bulgular, DNA incelemeleri ve HTS kayıtları üzerinden aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör