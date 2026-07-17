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Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:35

Nevşehir’den 7 ile uzanan DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’den 7 ile uzanan DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir merkezli olarak Adana, Mersin, Konya, Bursa, Samsun, Bolu ve Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., E.E., E.A., İ.M. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#NEVŞEHİR #İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Nevşehir’den 7 ile uzanan DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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