Nevşehir’den 7 ile uzanan DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Nevşehir merkezli olarak Adana, Mersin, Konya, Bursa, Samsun, Bolu ve Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., E.E., E.A., İ.M. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.