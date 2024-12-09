Isparta’da askeri helikopter kazası: Nevşehir’e şehit ateşi düştü!

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan biri tuğgeneral 6 askerimizden birisinin Nevşehirli olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterinin, kaza kırıma uğradığını, biri tuğgeneral 6 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı.

Alınan bilgilere göre, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 şehidimizden biri Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek olduğu öğrenildi. Şehidin İkram ve Sevgi ipek oğlu , 1998 Özyayla köyü nüfusuna kayıtlı ve yeni evli olduğu öğrenildi. 26 yaşında ki evli olan Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in yarın öğle namazına müteakiben memleketi Nevşehir Özyayla köyünde tören düzenlenecek.